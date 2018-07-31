Избирком зарегистрировал Зимина и Мяхара кандидатами на пост главы Хакасии

"Избирательная комиссия республики Хакасия приняла решение о регистрации Виктора Михайловича Зимина, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия» , кандидатом на должность главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия… Избирательная комиссия… приняла решение о регистрации Александра Владимирович Мяхара, выдвинутого региональным отделением партии «Партия Роста» кандидатом на должность главы республики", — сообщили в избиркоме.

По данным избиркома республики, Зимин представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики, в числе которых 30 — подписи глав и депутатов представительных органов уровня городских округов и муниципальных районов. Мяхар также представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики.

Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.