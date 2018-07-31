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Избирком зарегистрировал Зимина и Мяхара кандидатами на пост главы Хакасии
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Избирком зарегистрировал Зимина и Мяхара кандидатами на пост главы Хакасии 

РИА Новости 45 минут назад
КРАСНОЯРСК, 31 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия республики Хакасия зарегистрировала двух кандидатов на пост главы республики, одни из которых действующий руководитель региона Виктор Зимин, а другой Александр Мяхар, представленный региональным отделением «Партии Роста», сообщили в избиркоме республики.
"Избирательная комиссия республики Хакасия приняла решение о регистрации Виктора Михайловича Зимина, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», кандидатом на должность главы республики Хакасия — председателя правительства республики Хакасия… Избирательная комиссия… приняла решение о регистрации Александра Владимирович Мяхара, выдвинутого региональным отделением партии «Партия Роста» кандидатом на должность главы республики", — сообщили в избиркоме.
По данным избиркома республики, Зимин представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики, в числе которых 30 — подписи глав и депутатов представительных органов уровня городских округов и муниципальных районов. Мяхар также представил 132 подписи глав и депутатов муниципальных образований республики.
Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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