Роспотребнадзор назвал опасные для купания пляжи Волгоградской области

Как сообщает РИА34, специалисты исследовали пробы воды в Волгограде и районах области.

— Пробы воды исследуются на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические и радиологические показатели, — пояснили РИА34 в ведомстве. — На данный момент не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям отобранные пробы воды в реке Чир — в черте города Суровикино , в Дону — в черте станица Клетская, на левом берегу Волги близ острова Сарпинский и на набережной Тулака. Также под Волгоградом — в реке Ахтуба около моста на остров Зелены, в Волгоградской водохранилище в черте города Дубовка и городском пруду в Михайловке.

Роспотребнадзоре уточняют, что возбудители инфекционных заболеваний, в том числе вирусы и холерный вибрион в пробах воды не обнаружены.

Также специалисты советуют при купании не глотать воду из водоемов, после заплыва рекомендуется принять душ.