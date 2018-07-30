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Роспотребнадзор назвал опасные для купания пляжи Волгоградской области
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Роспотребнадзор назвал опасные для купания пляжи Волгоградской области 

ria34.ru 2 часа назад
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Как сообщает РИА34, специалисты исследовали пробы воды в Волгограде и районах области.
— Пробы воды исследуются на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, вирусологические и радиологические показатели, — пояснили РИА34 в ведомстве. — На данный момент не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям отобранные пробы воды в реке Чир — в черте города Суровикино, в Дону — в черте станица Клетская, на левом берегу Волги близ острова Сарпинский и на набережной Тулака. Также под Волгоградом — в реке Ахтуба около моста на остров Зелены, в Волгоградской водохранилище в черте города Дубовка и городском пруду в Михайловке.
В Роспотребнадзоре уточняют, что возбудители инфекционных заболеваний, в том числе вирусы и холерный вибрион в пробах воды не обнаружены.
Также специалисты советуют при купании не глотать воду из водоемов, после заплыва рекомендуется принять душ.
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