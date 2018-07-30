Рабочие уложили в сквере на Силина тротуарную плитку, но забыли убрать ларьки

Торговые

точки портят внешний облик прогулочной зоны

Самаре завершают благоустройство сквера Ветеранов на улице Силина.

— Рабочие уже завершили демонтажные работы на территории объекта. Они уложили плиточное покрытие, установили бордюры и обновили газон, — рассказали в самарской мэрии. В ближайшее время строители покрасят световые опоры и тепловые сети, примыкающие к территории сквера.

Несмотря на это, в сквере Ветеранов остался один существенный минус. Общее впечатление портят два торговых объекта. Один из ларьков расположен прямо в центре зоны отдыха.

Павильоны необходимо перенести в другое место, которое могут определить сами жители. Об этом стало известно во время визита на эту территорию главы Самары Елены Лапушкиной

Прогулочная зона на улице Силина стала одним из 22 общественных пространств, которые приведут в порядок к началу осени. В Железнодорожном районе Самары строители занимаются ремонтом участка от улицы Аэродромной до Гагарина. Там обновляют бульвар на Революционной. Жители областной столицы уже успели оценить качество ремонтных работ в прогулочной зоне. Большое количество вопросов вызвали слишком высокие бордюры, через которые неудобно переходить с колясками.

Кроме того, начиная с 30 июля рабочие займутся и улицей Челюскинцев. Территорию благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». Пространство стало одним из лидеров народного голосования. К 1 сентября на бульваре появятся газоны, клумбы и просторная пешеходная зона.