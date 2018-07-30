Ещё
Рабочие уложили в сквере на Силина тротуарную плитку, но забыли убрать ларьки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие уложили в сквере на Силина тротуарную плитку, но забыли убрать ларьки 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Торговые
точки портят внешний облик прогулочной зоны
В Самаре завершают благоустройство сквера Ветеранов на улице Силина.
— Рабочие уже завершили демонтажные работы на территории объекта. Они уложили плиточное покрытие, установили бордюры и обновили газон, — рассказали в самарской мэрии. В ближайшее время строители покрасят световые опоры и тепловые сети, примыкающие к территории сквера.
Несмотря на это, в сквере Ветеранов остался один существенный минус. Общее впечатление портят два торговых объекта. Один из ларьков расположен прямо в центре зоны отдыха.
Павильоны необходимо перенести в другое место, которое могут определить сами жители. Об этом стало известно во время визита на эту территорию главы Самары Елены Лапушкиной.
Прогулочная зона на улице Силина стала одним из 22 общественных пространств, которые приведут в порядок к началу осени. В Железнодорожном районе Самары строители занимаются ремонтом участка от улицы Аэродромной до Гагарина. Там обновляют бульвар на Революционной. Жители областной столицы уже успели оценить качество ремонтных работ в прогулочной зоне. Большое количество вопросов вызвали слишком высокие бордюры, через которые неудобно переходить с колясками.
Кроме того, начиная с 30 июля рабочие займутся и улицей Челюскинцев. Территорию благоустроят в рамках программы «Комфортная городская среда». Пространство стало одним из лидеров народного голосования. К 1 сентября на бульваре появятся газоны, клумбы и просторная пешеходная зона.
63.ru: последние новости
В Самарской области на реке Сок утонул подросток из Удмуртии В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста На улице Солнечной в Самаре отменили строительство высотки и начали засыпать котлован
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости25
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле302
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста341
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение