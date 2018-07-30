Система отвода ливневых вод у дома 22 на улице Ивана Бабушкина будет оптимизирована

Благодаря заявлениям и предложениям, поступающим от москвичей, в районе удается оперативно устранять различные проблемы в жилых домах и на придомовых территориях.

Так, в обращении жильцов дома 22 по ул. Ивана Бабушкина была изложена необходимость рассмотрения возможности отвода ливневых вод, выходящих из водостока дома.

Отвечая на обращение жителей дома № 22 по ул. Ивана Бабушкина, управа Академического района взяла на контроль планируемые работы по благоустройству на данной территории согласно программе 2018 года, в ходе которой подрядными организациями будут выполнены работы по предотвращения скапливания ливневых вод вблизи фасада дома с помощью водоотводящих элементов.

Работы должны быть выполнены до 25 августа текущего года.

«Твоя газета»

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