Система отвода ливневых вод у дома 22 на улице Ивана Бабушкина будет оптимизирована 

Благодаря заявлениям и предложениям, поступающим от москвичей, в районе удается оперативно устранять различные проблемы в жилых домах и на придомовых территориях.
Так, в обращении жильцов дома 22 по ул. Ивана Бабушкина была изложена необходимость рассмотрения возможности отвода ливневых вод, выходящих из водостока дома.
Отвечая на обращение жителей дома № 22 по ул. Ивана Бабушкина, управа Академического района взяла на контроль планируемые работы по благоустройству на данной территории согласно программе 2018 года, в ходе которой подрядными организациями будут выполнены работы по предотвращения скапливания ливневых вод вблизи фасада дома с помощью водоотводящих элементов.
Работы должны быть выполнены до 25 августа текущего года.
«Твоя газета»
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