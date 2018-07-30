Путин подписал законы, изменяющие порядок работы судейского сообщества

По большей части изменения вносятся в конституционный закон «О судейском сообществе». Изменения в него потребовались в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, а так же их военных аналогов.

Изменения вносятся в тот же закон и в той части, которая говорит о дисциплинарной ответственности судей. Появляется новый вид наказания для человека в мантии.

Следующим законом уточняется порядок формирования состава суда. Прописан правовой статус помощника судьи и о нем появится отдельная статья. Есть в поправках и появление обязательной аудиозаписи судебного заседания.

А теперь об изменениях подробнее. Основные нововведения заключаются в следующем:

Вносятся изменения в федеральные законы для структурного выделения в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов. Прописаны требования к кандидатам на должности судьей таких судов, расписан порядок наделения их полномочиями, материальное обеспечение этих судей. Всего будет создано 9 кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных кассационных округов. Законом создается 5 апелляционных судов. Закрепляется процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. Для чего дополняет УПК РФ новой статьей 2441 «Помощник судьи».

Вводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском процессе. Это касается судов первой и апелляционной инстанций. Появляется возможность подачи замечаний, если заметят неточность и неполноту аудиозаписи. Законом предусматривается обязательная аудиозапись судебного заседания — за исключением закрытых судебных заседаний. Участники судебного заседания вправе знакомиться с аудиозаписью процесса. Если не согласны — вносить коррективы. Появилось новое наказание для судей. Точнее — новый вид взыскания «за совершение дисциплинарного проступка». Это — понижение в квалификационном классе.

Такое взыскание может налагаться на судью «за существенное нарушение» Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и (или) кодекса судейской этики, если судья ранее подвергался дисциплинарному взысканию. Понижать класс будут квалификационные коллегии судей.