ФАС разрешит «М. Видео» купить MediaMarkt

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушений в покупке ритейлером "М. Видео" сети бытовой техники и электроники MediaMarkt, поэтому планирует одобрить сделку в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Эта сделка может быть подписана со дня на день, там достаточно хорошая ситуация, — приводит слова Цариковского ТАСС . — Практически там нет пересечений, которые приводили бы к доминированию «М. Видео» в регионах. MediaMarkt занимал не самую большую долю на нашем рынке".

О грядущем поглощении стало известно этой весной. Ожидается, что сделка будет закрыта до сентября этого года. Поглощение MediaMarkt происходит на фоне снижения рентабельности сети в России . На данный момент доля объединенной компании «М. Видео» и «Эльдорадо» на российском рынке составляет 25,9%, в то время как доля MediaMarkt — всего 3,3%, оценивали сами участники рынка.

После закрытия сделки бренд MediaMarkt фактически уйдет с российского рынка, так как запланирован ребрендинг сети: вывески сменят на «М. Видео» или «Эльдорадо».