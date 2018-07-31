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ФАС разрешит «М. Видео» купить MediaMarkt
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ФАС разрешит «М. Видео» купить MediaMarkt 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушений в покупке ритейлером "М. Видео" сети бытовой техники и электроники MediaMarkt, поэтому планирует одобрить сделку в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.
"Эта сделка может быть подписана со дня на день, там достаточно хорошая ситуация, — приводит слова Цариковского ТАСС. — Практически там нет пересечений, которые приводили бы к доминированию «М. Видео» в регионах. MediaMarkt занимал не самую большую долю на нашем рынке".
О грядущем поглощении стало известно этой весной. Ожидается, что сделка будет закрыта до сентября этого года. Поглощение MediaMarkt происходит на фоне снижения рентабельности сети в России. На данный момент доля объединенной компании «М. Видео» и «Эльдорадо» на российском рынке составляет 25,9%, в то время как доля MediaMarkt — всего 3,3%, оценивали сами участники рынка.
После закрытия сделки бренд MediaMarkt фактически уйдет с российского рынка, так как запланирован ребрендинг сети: вывески сменят на «М. Видео» или «Эльдорадо».
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