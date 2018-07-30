Зеландия — новый континент, скрытый в водах Тихого океана

Зеландия

Китае , Индии и большинстве англоговорящих стран выделяют семь континентов: Африка, Азия, Антарктида, Австралия , Европа, Северная Америка и Южная Америка. В странах бывшего СССР и Японии считается, что на Земле существует 6 континентов: в этой модели Европа и Азия объединена в Евразию.

Но согласно новой гипотезе, выдвинутой в 2017 году научной группой из 11 геологов, считается, что Новая Зеландия Новая Каледония — это не просто цепь островов. Вместо этого, данные территории являются частью затопленного континента площадью около 4,9 миллионов км² — это больше, чем Гренландия или Индия . Название этого скрытого континента — Зеландия.

Возможно, что гипотетический континент был полностью затоплен около 23 миллионов лет назад, но однозначного мнения, что он когда-то был сушей, нет. Геологи полагают, что Зеландия откололась от Австралии 60-85 миллионов лет назад, и от Антарктиды в период между 130 и 85 миллионами лет назад. К континентальной суше относится только около 7% от общей площади — это острова Новая Каледония и новозеландские острова. Большая часть гипотетического континента, примерно 93%, расположена под водами Тихого океана.

Топографическая карта Зеландии

Карта литосферных плит и континентов, включая Зеландию

Источники:

iflscience.com ru.wikipedia.org