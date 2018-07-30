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Зеландия — новый континент, скрытый в водах Тихого океана
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Зеландия — новый континент, скрытый в водах Тихого океана 

Zagge.ru 46 минут назад
Зеландия
В Китае, Индии и большинстве англоговорящих стран выделяют семь континентов: Африка, Азия, Антарктида, Австралия, Европа, Северная Америка и Южная Америка. В странах бывшего СССР и Японии считается, что на Земле существует 6 континентов: в этой модели Европа и Азия объединена в Евразию.
Но согласно новой гипотезе, выдвинутой в 2017 году научной группой из 11 геологов, считается, что Новая Зеландия и Новая Каледония — это не просто цепь островов. Вместо этого, данные территории являются частью затопленного континента площадью около 4,9 миллионов км² — это больше, чем Гренландия или Индия. Название этого скрытого континента — Зеландия.
Возможно, что гипотетический континент был полностью затоплен около 23 миллионов лет назад, но однозначного мнения, что он когда-то был сушей, нет. Геологи полагают, что Зеландия откололась от Австралии 60-85 миллионов лет назад, и от Антарктиды в период между 130 и 85 миллионами лет назад. К континентальной суше относится только около 7% от общей площади — это острова Новая Каледония и новозеландские острова. Большая часть гипотетического континента, примерно 93%, расположена под водами Тихого океана.
Топографическая карта Зеландии
Карта литосферных плит и континентов, включая Зеландию
Источники:
iflscience.com  ru.wikipedia.org
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