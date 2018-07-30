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Сбербанк объявил конкурс на лучший алгоритм написания стихов
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Сбербанк объявил конкурс на лучший алгоритм написания стихов 

Банки.ру 48 минут назад
Сбербанк в рамках реализации проекта развития искусственного интеллекта объявляет о начале конкурса «Классик AI». Участникам конкурса предлагается создать алгоритм, который сможет сочинить стихотворение в стиле заданного поэта на основе полученного отрывка текста на русском языке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Призовой фонд соревнования составит 1 млн рублей: 500 тыс. рублей получит победитель, по 300 и 200 тыс. рублей — серебряный и бронзовый призеры конкурса. Стихи, написанные при помощи технологий искусственного интеллекта, будут оцениваться по двум параметрам: соответствие стилю автора и заданной теме.
Участвовать в конкурсе может любой гражданин России старше 18 лет. Участники также могут организовать команды до четырех человек. Участие в конкурсе бесплатное. Регистрация на конкурс проходит на сайте classic.sberbank.ai. Работы принимаются до 26 августа включительно. Итоги конкурса будут объявлены 5 сентября.
«Конкурс проводится для поддержки исследовательской деятельности и краудсорсинга идей и алгоритмов в области анализа данных, машинного обучения, искусственного интеллекта. Разработанные участниками решения в дальнейшем будут использованы для улучшения банковских сервисов, в том числе в рамках создания виртуальных помощников и чат-ботов», — отмечается в сообщении.
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