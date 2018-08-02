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Жителей поселения Воскресенское пригласили на занятия по мини-футболу
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Жителей поселения Воскресенское пригласили на занятия по мини-футболу 

Префектура ТиНАО города Москвы 55 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Запись на занятия в секцию по мини-футболу открылась в Доме культуры и спорта «Воскресенское». Подать заявку на участие в тренировках можно с 1 августа.
— В группу принимают ребят от шести лет. С детьми будут заниматься два профессиональных тренера: Александр Кубакин и Сергей Ершаков. Обычно ребятам занятия очень нравятся. На тренировках они выпускают свою энергию и развивают мускулатуру и выдержку, — рассказал Вадим Крылов, сотрудник культурного учреждения.
Он отметил, что сами занятия начнутся с 1 сентября. Они будут проходить по понедельникам, средам и пятницам. Встречи будут начинаться в 15:30.
Записаться на занятия можно по адресу Дома культуры и спорта в поселении Воскресенское или у специалистов учреждения по номеру телефона: +7 (495) 659-65-90.
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