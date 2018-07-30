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Карантин по бешенству животных отменили в деревне Воскресенского района
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Карантин по бешенству животных отменили в деревне Воскресенского района 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Карантин по бешенству животных сняли в деревне Старая сельского поселения Ашитковское Воскресенского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 23 мая 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Старая сельского поселения Ашитковское Воскресенского района», — говорится в тексте постановления.
Карантин отменили на территории от северной границы села Косяково сельского поселения Фединское, дор южной границы деревни Трофимово городского поселения Воскресенск, далее до восточной границы села Барановское сельского поселения Ашитковское и далее на север вдоль границы Воскресенского района до северной границы села Косяково.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.
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