Дикая Любка, занесенная в Красную книгу

Орхидеи растут даже в Москве , если вы не знали. У нас их аж семь видов, все — краснокнижные, и пик цветения приходится как раз на это время. А мы узнали, чем эти цветы полезны.

Среди экзотических цветов — легендарная любка двулистная, а также пальчатокоренники балтийский, кровавый, мясо-красный, пятнистый, фукса и дремлик болотный.

Малозаметное сокровище

— Кажется, орхидеи растут только в джунглях, а если мы говорим о московских орхидеях, то в голове сразу возникает образ такого цветка в горшке на подоконнике, — говорит эколог, коллекционер орхидей Дмитрий Кропотов. — Но вот любка двулистная встречалась на территории, которую сейчас занимает Москва, еще в XIX веке. Ее можно было легко найти на территории Лосиного Острова, в Сокольниках, Кузьминках, Битцевском лесу, на Воробьевых горах, в Кунцеве, Петровско-Разумовском и Останкине. Сейчас, конечно, такого богатства нет.

Как указано в Красной книге Москвы, в столице произрастает 148 экземпляров любки. Все они размещены на участке протяженностью 100 метров. Вид — под угрозой исчезновения.

На вид любка — малозаметна. Если вы и сталкивались с ней, могли и не заметить.

— Нельзя сказать, что московские орхидеи — это цветы, которые украсят любой подоконник, — поясняет Дмитрий Кропотов. — Срывать такие растения в диких лесах — преступление, граничащее с вандализмом.

И требовательные они. Условия им нужны определенные, освещение. Сложный уход. А вот дремлик болотный — в Москве был найден на территории заказника «Сетунь» в 2009 году.

— До этого его 100 лет не фиксировали на территории России , — говорит Дмитрий. — Конечно, когда его снова «открыли», в наших кругах — орхидеистов — это восприняли как сенсацию.

Гордый цветок

В среде любителей орхидей любка и дремлик считаются гордостью коллекции. Сохранить этот редкостный экземпляр может только тот, кто «зубы на орхидеях съел».

— У меня на даче растут экземпляры любки двулистной и пальчатокоренника балтийского, — рассказывает Ольга Смирнова , коллекцио не редких растений. — Купила корневища на сайте. Сейчас уже и сама могу отдать знакомым излишки.

Стоит корневище, или бульба, как говорят коллекционеры, любки 4,5–5 тысяч рублей, дремлик подороже — купить его можно тысяч за 7–10. А вот откуда эти растения — продавцы чаще всего умалчивают или говорят расплывчато: на дачном участке вырастил.

Экологи, конечно же, знают, что редкие орхидеи — предмет охоты для браконьеров. Потому на карте места расположения растений отмечают приблизительно.

— Не то чтобы массовое было это явление — охота за орхидеями… Цветки не крупные, цвета не яркие, но береженого Бог бережет — вот и секретничаем, — поясняет Кропотов.

И правильно делает. Потому что, как выяснилось, любка, например, привлекает не только любителей флоры.

Сила земли

Зинаида — травница. Фамилию свою просит не называть, женщина работает поваром в одном из ресторанов, о своем хобби первым встречным не рассказывает. Она умеет делать древний казачий нас той, который обеспечивает мужской силой на целую ночь.

— Я хожу по ночам в лес, например, на Ивана Купалу — в эту ночь сильная сексуальная энергетика у всех растений, — говорит Зинаида. — Собираю и любку. Она редкая, настой из нее за большие деньги продаю — от 10 тысяч, в зависимости от объема. Ее еще ночной фиалкой называют — за аромат тонкий. Настаиваю три месяца на родниковой воде, и там еще несколько ингредиентов, их не раскрываю. Мне бабушка рецепт передала, мы древний казачий род, давно его используем.

Как рассказала травница, в давние времена, когда любки двулистной было много, казаки, зная свойства этого растения, собирали бульбы и делали из них… бусы. Нанизывали на ниточку и носили на шее. Украшение, конечно, так себе. Но если долго в пути, а питьевой воды нет — бульбу можно пожевать и так напиться. Ведь это «корневище» наполнено водой и питательными веществами.

— Конечно, сразу заметили и некий «побочный» эффект, то есть мужскую силу, — говорит Зинаида. — Сейчас, конечно, бульбы просто так жевать не выйдет — слишком дорого, а вот настой — очень рабочая вещь. У меня десять человек настой берут. Перед сном 10 капель в чай — и будешь отцом многодетной семьи, гарантирую.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Москва — самый зеленый мегаполис мира. Город уделяет особое внимание вопросам экологии, сохранению биологического разнообразия растений. Редкие виды нуждаются в особой защите и включаются в Красную книгу. Они находятся под особым контролем специалистов, экологов. Редкие виды растений можно встретить в наших парках. К примеру, в долине реки Куркино произрастает семь видов орхидей. Встретить их также можно в парке «Сокольники».

СПРАВКА

Увидеть московские орхидеи можно в ходе специализированной экскурсии по заказнику «Долина реки Сетунь».

По народным приметам, любка двулистная (ночная фиалка) распускается в самую короткую ночь — на 22 июня.