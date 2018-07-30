Воронежские спасатели достали из водохранилища женщину

В воскресенье вечером, 29 июля, спасатели достали из воды 48-летнюю женщину в районе Вогрэсовского моста, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Местная жительница собиралась переплыть водохранилище, но выбилась из сил. К счастью, ее вовремя заметили спасатели и вытащили из воды.

Еще два инцидента произошли на водохранилище в субботу, 28 июля. Трех человек унесло на матраце к бетонной свае, на которой раньше стоял баркалон «Меркурий». Спасатели сняли людей с постамента, пересадили на катер и доставили на берег. Как выяснилось позже, молодые люди хотели поплавать на матраце, но в какой-то момент поднялся ветер и их начало уносить от берега. Матрац зацепился за арматуру и начал сдуваться. На надувных спасательных мешках молодые люди доплыли до постамента и на нем стали дожидаться спасателей.

В тот же день очевидец сообщил, что за Северным мостом в сторону Отрожки унесло плот с детьми. Спасатели пересадили семь детей на катер и доставили на берег.