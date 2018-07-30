Ещё
Воронежские спасатели достали из водохранилища женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежские спасатели достали из водохранилища женщину 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
В воскресенье вечером, 29 июля, спасатели достали из воды 48-летнюю женщину в районе Вогрэсовского моста, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
Местная жительница собиралась переплыть водохранилище, но выбилась из сил. К счастью, ее вовремя заметили спасатели и вытащили из воды.
Еще два инцидента произошли на водохранилище в субботу, 28 июля. Трех человек унесло на матраце к бетонной свае, на которой раньше стоял баркалон «Меркурий». Спасатели сняли людей с постамента, пересадили на катер и доставили на берег. Как выяснилось позже, молодые люди хотели поплавать на матраце, но в какой-то момент поднялся ветер и их начало уносить от берега. Матрац зацепился за арматуру и начал сдуваться. На надувных спасательных мешках молодые люди доплыли до постамента и на нем стали дожидаться спасателей.
В тот же день очевидец сообщил, что за Северным мостом в сторону Отрожки унесло плот с детьми. Спасатели пересадили семь детей на катер и доставили на берег.
АиФ: последние новости
В центре Воронежа разыскивают 79-летнюю пенсионерку Стало известно о гибели воронежца, которого месяц не могли найти Число курян, выбравших видеонаблюдение от «Ростелекома», выросло в пять раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости30
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста348
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение