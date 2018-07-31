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Во время рейда в Саратове приставы поймали злостного неплательщика штрафов
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Во время рейда в Саратове приставы поймали злостного неплательщика штрафов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове судебные приставы в Октябрьском районе поймали автолюбителя, который не выплатил 52 штрафа за нарушение ПДД, на месте задержания с него было взыскано 45 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
Нарушитель оплатил сразу же всю сумму штрафа.
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