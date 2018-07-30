Приставы снесли незаконную постройку под магазин в Саратове

Судебные приставы снесли незаконное строение в Ленинском районе, которое владелец планировал использовать под магазин, сообщает сегодня, 30 июля, пресс-служба регионального УФССП.

Суд обязал саратовца демонтировать нежилое строение на улице Мелиораторов в поселке Дачный, под которое он занял земельный участок площадью 31,3 квадратных метров, но мужчина не предпринял никаких мер к исполнению этого решения.

Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и привлекли мужчину к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

«Несмотря на указанные меры, должник самостоятельно не демонтировал строение, что подтвердилось в ходе исполнительных действий по адресу местонахождения объекта. В результате судебным приставом был осуществлен принудительный снос строения с привлечением подрядной организации. Все расходы будут взысканы с должника», — проинформировали в УФССП.