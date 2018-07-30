Новая зона отдыха появится в Петрозаводске

На Древлянке начались работы по благоустройству новой зоны отдыха.

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, начались работы по созданию новой зоны отдых на Древлянке, в жилом районе «Скандинавия».

На месте будущей рекреационной зоны строители уже вырубили аварийные и засохшие деревья и провели расчистку перспективной территории.

До конца лета завершится оборудование дренажной канавы для осушения болотистых мест, по которым впоследствии будут пролегать аллеи.

Напомним, проект по обустройству Новодревлянского сквера вошел в число 15 лидеров по результатам рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основные работы по облагораживанию этой территории начнутся в 2021 году. В новой зоне отдыха, которая появится неподалеку от Скандинавского проезда, предусмотрено строительство пешеходных и велосипедных дорожек, установка спортивной площадки с уличными тренажерами и детских игровых комплексов. Еще одной особенностью сквера станут две экологические тропы для разных возрастных групп, а также специально организованная зона для выгула и дрессировки собак.