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Новая зона отдыха появится в Петрозаводске
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Новая зона отдыха появится в Петрозаводске 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
На Древлянке начались работы по благоустройству новой зоны отдыха.
Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, начались работы по созданию новой зоны отдых на Древлянке, в жилом районе «Скандинавия».
На месте будущей рекреационной зоны строители уже вырубили аварийные и засохшие деревья и провели расчистку перспективной территории.
До конца лета завершится оборудование дренажной канавы для осушения болотистых мест, по которым впоследствии будут пролегать аллеи.
Напомним, проект по обустройству Новодревлянского сквера вошел в число 15 лидеров по результатам рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Основные работы по облагораживанию этой территории начнутся в 2021 году. В новой зоне отдыха, которая появится неподалеку от Скандинавского проезда, предусмотрено строительство пешеходных и велосипедных дорожек, установка спортивной площадки с уличными тренажерами и детских игровых комплексов. Еще одной особенностью сквера станут две экологические тропы для разных возрастных групп, а также специально организованная зона для выгула и дрессировки собак.
По материалам: ptzgovorit.ru
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