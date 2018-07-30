Найдена редкая печать императрицы Ирины

Болгарии археологи при раскопках в средневековой крепости Лютица близ города Ивайловград обнаружили редкую свинцовую печать византийской императрицы Ирины, которая была супругой императора Андроника II Палеолога (1282-1328 гг.)

Как сообщает The History Blog, это всего третья известная науке печать императрицы Ирины и первая, найденная на территории Болгарии. Две другие хранятся в Британском музее.

Находка была сделана на юго-востоке страны. На одной стороне печати изображена сама Ирина. Она родилась в 1274 году на севере Италии и до замужества носила имя Иоланда. Будущая императрица была дочерью маркиза Монферратского Вильгельма VII.

На обратной стороне изображена Дева Мария с младенцем Христом на коленях. Имя императрицы выгравировано на обеих сторонах. Ученые предполагают, что печать попала в крепость Лютица с каким-то документом.

К слову, Иоланда была императрицей Византии в 1284-1317 годах, причем стала ею в 10 лет. Ее выдали замуж за овдовевшего императора Андроника II. Она приняла православие, и при крещении ее нарекли Ириной.