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Найдена редкая печать императрицы Ирины
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Найдена редкая печать императрицы Ирины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Болгарии археологи при раскопках в средневековой крепости Лютица близ города Ивайловград обнаружили редкую свинцовую печать византийской императрицы Ирины, которая была супругой императора Андроника II Палеолога (1282-1328 гг.)
Как сообщает The History Blog, это всего третья известная науке печать императрицы Ирины и первая, найденная на территории Болгарии. Две другие хранятся в Британском музее.
Находка была сделана на юго-востоке страны. На одной стороне печати изображена сама Ирина. Она родилась в 1274 году на севере Италии и до замужества носила имя Иоланда. Будущая императрица была дочерью маркиза Монферратского Вильгельма VII.
На обратной стороне изображена Дева Мария с младенцем Христом на коленях. Имя императрицы выгравировано на обеих сторонах. Ученые предполагают, что печать попала в крепость Лютица с каким-то документом.
К слову, Иоланда была императрицей Византии в 1284-1317 годах, причем стала ею в 10 лет. Ее выдали замуж за овдовевшего императора Андроника II. Она приняла православие, и при крещении ее нарекли Ириной.
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