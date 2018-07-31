Внучка Муссолини покинет партию Сильвио Берлускони

"Я поняла, что для моего членства в партии «Вперед, Италия» нет больше политических предпосылок", — сказала Муссолини, которая в настоящий момент является евродепутатом. В частности, она не согласна с тем, что партия Берлускони перешла в оппозицию и не поддерживает своего бывшего союзника — лидера «Лиги» Маттео Сальвини, вошедшего в коалиционное правительство с «Движением „5 звезд“. По ее мнению, Сальвини выполняет предвыборные обещания, тогда как „Вперед, Италия “ утратила связь с электоратом, сделав целый ряд ошибочных шагов. Она констатировала, что следствием этого стало то, что все больше избирателей Берлускони поддерживают Сальвини.

При этом она отметила, что всегда сохраняла „душевные отношения“ с бывшим премьер-министром. Алессандра Муссолини является дочерью сына Муссолини Романо, женившегося на сестре актрисы Софи Лорен

Впервые в национальный парламент Муссолини была избрана в 1992 году. До того, как примкнуть к Берлускони, Муссолини входила в Национальный альянс (впоследствии слился с „Вперед, Италия“ при образовании объединения „Народ свободы“). Национальный альянс рассматривался левыми в Италии как правая партия, продолжающая в некотором смысле традицию фашизма.