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Внучка Муссолини покинет партию Сильвио Берлускони
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Внучка Муссолини покинет партию Сильвио Берлускони 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
РИМ, 31 июля. /ТАСС/. Внучка Бенито Муссолини Алессандра заявила, что выходит из партии «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони из-за несогласия с ее курсом. Об этом 55-летний политик сообщила в интервью газете Il Mattino, изданном во вторник.
"Я поняла, что для моего членства в партии «Вперед, Италия» нет больше политических предпосылок", — сказала Муссолини, которая в настоящий момент является евродепутатом. В частности, она не согласна с тем, что партия Берлускони перешла в оппозицию и не поддерживает своего бывшего союзника — лидера «Лиги» Маттео Сальвини, вошедшего в коалиционное правительство с «Движением „5 звезд“. По ее мнению, Сальвини выполняет предвыборные обещания, тогда как „Вперед, Италия“ утратила связь с электоратом, сделав целый ряд ошибочных шагов. Она констатировала, что следствием этого стало то, что все больше избирателей Берлускони поддерживают Сальвини.
При этом она отметила, что всегда сохраняла „душевные отношения“ с бывшим премьер-министром. Алессандра Муссолини является дочерью сына Муссолини Романо, женившегося на сестре актрисы Софи Лорен.
Впервые в национальный парламент Муссолини была избрана в 1992 году. До того, как примкнуть к Берлускони, Муссолини входила в Национальный альянс (впоследствии слился с „Вперед, Италия“ при образовании объединения „Народ свободы“). Национальный альянс рассматривался левыми в Италии как правая партия, продолжающая в некотором смысле традицию фашизма.
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