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Руководитель Росрезерва посетил комбинаты Росрезерва в Южном федеральном округе
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Руководитель Росрезерва посетил комбинаты Росрезерва в Южном федеральном округе 

Федеральное агентство по государственным резервам 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство по государственным резервам
В ходе рабочей поездки руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин посетил ряд комбинатов Росрезерва, подведомственных управлению Росрезерва по Южному федеральному округу.
Дмитрий Гогин принял участие в торжественной церемонии введения в эксплуатацию объектов нефтерезервуарного парка, прошедших реконструкцию в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. В мероприятии также участвовали представители Минобороны России, Росгвардии и МЧС. Выступая перед трудовым коллективом комбината руководитель Росрезерва отметил, что модернизация инфраструктуры системы государственного материального резерва является одной из приоритетных задач на ближайшие годы, при этом при выборе инженерных решений первостепенное внимание уделяется вопросам экологической безопасности и сокращения технологических потерь при длительном хранении нефтепродуктов.
В Ставропольском крае руководитель Росрезерва ознакомился с работой комбината, осуществляющего хранение промышленных и продовольственных товаров. Осмотрев хранилища и инфраструктурные объекты комбината, Дмитрий Гогин высоко оценил готовность учреждения к решению задач по организации оперативной отгрузки материальных ценностей в случае чрезвычайных ситуаций различного характера.
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