Ещё
Более 100 иностранных торговцев проверено на рынках Челябинска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 иностранных торговцев проверено на рынках Челябинска 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В ходе совместного рейда сотрудники управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму регионального Главка при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области проверили более 100 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на торговых объектах Челябинска, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.
Выявлено и пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе шесть нарушений режима пребывания в России, четыре случая осуществления иностранцами трудовой деятельности и три случая незаконного привлечения к труду иностранных граждан. Нарушители оштрафованы на 26 тысяч рублей.
В отношении незаконно находящихся на территории Российской Федерации пяти граждан ближнего зарубежья приняты меры административного воздействия. Решениями судебных органов иностранцы подвергнуты административным штрафам в размере две тысячи рублей каждый с принудительным выдворением за пределы России. Выдворенным мигрантам будет запрещен последующий въезд в нашу страну в течении пяти лет.
АиФ: последние новости
Минэкологии вместе с силовиками устроило проверку в Челябинске из-за смога Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов Жителю Аргаяша грозит 20 лет тюрьмы за выращивание конопли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости30
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста348
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение