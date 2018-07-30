Более 100 иностранных торговцев проверено на рынках Челябинска

В ходе совместного рейда сотрудники управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму регионального Главка при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области проверили более 100 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на торговых объектах Челябинска , сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Выявлено и пресечено 13 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе шесть нарушений режима пребывания в России, четыре случая осуществления иностранцами трудовой деятельности и три случая незаконного привлечения к труду иностранных граждан. Нарушители оштрафованы на 26 тысяч рублей.

В отношении незаконно находящихся на территории Российской Федерации пяти граждан ближнего зарубежья приняты меры административного воздействия. Решениями судебных органов иностранцы подвергнуты административным штрафам в размере две тысячи рублей каждый с принудительным выдворением за пределы России. Выдворенным мигрантам будет запрещен последующий въезд в нашу страну в течении пяти лет.