В храме Живоначальной Троицы научат писать иконы

Воскресная школа Патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы в честь 1000-летия Крещения Руси открыла набор на курсы иконописи. Об этом редактору газеты «Борисовские пруды» рассказала завуч Светлана Колеснева.

Научиться древнейшему искусству изображения святых могут как дети, так и взрослые.

— Вести уроки будет талантливый художник Яна Маликова — она закончила факультет иконописи Свято-Тихоновского университета, — отметила в диалоге с журналистом Светлана Александровна, — Она подробно расскажет учащимся о видах икон, о техниках написания святых картин и многое другое. Сначала художники изобразят все карандашом на простом листе А4 или А3 при помощи кальки, и только наработав определенный навык, ученики перейдут на доски.

Однако материалы для рисования у каждой группы разные: дети, например, будут стараться изобразить детали иконы гуашью, а вот взрослые — с помощью яичной темперы.

— Вообще мы планируем расширить курс на два года, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» преподаватель Яна Маликова, — У нас уже есть ребята, которые занимались в прошлом году, и они делают потрясающие успехи. Дети уже умеют вырисовывать различные мелкие детали: горки, растения. Их выпускная работа так и называлась — «Иконописный городок». Кроме того, мы учились изображать льва — символ евангелиста Марка. [/su_note] Сейчас Яна Анатольевна только разрабатывает программу следующего года обучения.

— Планируем в этом сезоне обучить ребят изображать Орла — символ евангелиста Ионана, волоса святых, корону Владимира, — добавила преподаватель, — Выполним поясную работу — напишем преподобного Сергия Радонежского и попробуем в полный рост изобразить святого.

Записаться на курсы можно по телефону: 8 (916) 978-70-45.