Приговор организатору бани в доме правительства Чувашии оставлен без изменения

Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому. Об этом сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе верховного суда.

«Приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее суд Ленинского района Чебоксар вынес приговор по обвинению Сергея Вязовского в незаконном строительстве оздоровительного комплекса (бани, — прим.) в доме правительства республики.

Чиновник получил условное наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. Однако он сразу был амнистирован в связи с 73-й годовщиной Победы. Сторона обвинения требовала для Сергея Вязовского 3 года условного наказания. Верховный суд республики, не согласившись с данной позицией, отменил это решение и вернул дело для повторного разбирательства.

Сергей Вязовский обвинялся в превышении должностных полномочий. Он незаконно давал указания руководителю ГУП «РУКС» Борису Портнову по строительству оздоровительного центра в подвальном помещении дома правительства. Расходы на строительство были оплачены бюджетом республики. Они составили 7,6 млн рублей. Ранее Борис Портнов был осужден за незаконную стройку и приговорен к штрафу в сумме 150 тысяч рублей.

Кстати, сейчас Сергей Вязовский занимает должность руководителя Гостехнадзор Чувашии.