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Приговор организатору бани в доме правительства Чувашии оставлен без изменения
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Приговор организатору бани в доме правительства Чувашии оставлен без изменения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор экс-заместителю руководителя администрации главы республики Сергею Вязовскому. Об этом сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе верховного суда.
«Приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, ранее суд Ленинского района Чебоксар вынес приговор по обвинению Сергея Вязовского в незаконном строительстве оздоровительного комплекса (бани, — прим.) в доме правительства республики.
Чиновник получил условное наказание в виде лишения свободы на 1,5 года. Однако он сразу был амнистирован в связи с 73-й годовщиной Победы. Сторона обвинения требовала для Сергея Вязовского 3 года условного наказания. Верховный суд республики, не согласившись с данной позицией, отменил это решение и вернул дело для повторного разбирательства.
Сергей Вязовский обвинялся в превышении должностных полномочий. Он незаконно давал указания руководителю ГУП «РУКС» Борису Портнову по строительству оздоровительного центра в подвальном помещении дома правительства. Расходы на строительство были оплачены бюджетом республики. Они составили 7,6 млн рублей. Ранее Борис Портнов был осужден за незаконную стройку и приговорен к штрафу в сумме 150 тысяч рублей.
Кстати, сейчас Сергей Вязовский занимает должность руководителя Гостехнадзор Чувашии.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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