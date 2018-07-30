Народный мемориал. Как в селе Жанаталап на памятник всем миром собирали

22 июня в село Жанаталап Беляевского района съехалось порядка 700 гостей. В день начала Великой Отечественной войны они почтили память тех, кто ушёл на фронт из этого села и не вернулся с полей сражений. Теперь их имена увековечены на плитах мемориала, к появлению которого приложил руку каждый сельчанин. Корреспондент « АиФ Оренбург » познакомился с теми, кто не остался в стороне от большого дела.

За историей — на велосипеде

Часть кирпичной стены, на её фоне — винтовка, автомат и солдатская каска. Перед мемориалом — цветы, по краям — шесть плит с фамилиями бойцов, которых призвали на фронт из села Жанаталап.

— Село было большое, это сейчас дворов мало, а тогда здесь жило много народу, — говорит директор Жанаталапской общей школы Марсель Дияров. — Точно сказать сложно, но старожилы говорят, что из деревни в военное время на фронт ушло больше 400 человек. Это примерно столько же, сколько в селе проживает сегодня.

Идея увековечить имена земляков в мемориале у Марселя Каировича родилась давно, ещё в бытность депутатом он поднимал этот вопрос.

— Но уже тогда мы решили, что ставить просто памятник — не совсем правильно, нужно увековечить имена тех, кто отдал жизнь за мир в той войне, — говорит Марсель Каирович. — Следовательно, сначала нужно было провести большую поисковую работу в архивах, чтобы восстановить всех, кто отправился на войну из Жанаталапа, а уже потом думать о мемориале.

Ещё до того, как родилась идея мемориала, в школе уже проводили исследования, связанные с именами земляков, погибших на войне. Основную работу в этом направлении вёл тогдашний учитель истории Серик Нуритдинов.

— Историей участия жителей села Жанаталап в Великой Отечественной войне с нашими школьниками мы начали заниматься ещё в 1990 году, когда я работал учителем истории в Жанаталапской школе, — вспоминает он. — Мы с учениками 8 классов на велосипедах ездили в военкомат в Беляевку и работали там с архивами военных лет. Затем на основании этих документов делали исследовательские работы, и это шло ученикам как сдача экзаменов по истории. Потом работу в архивах военных лет мы продолжили со студентами ОГАУ.

Разобраться в списках

Ученики всегда с трепетом относились к подобной работе. По традиции всё начинается с того, что они описывали историю кого-то из родственников, которые были на фронте. Потом углублялись в тему и начинали поиски соседей и просто земляков.

По словам Серика Нуритдинова, поисковая работа осложнялась многими факторами. Во-первых, из-за того, что на территории села с 1921 года располагался казахский детский дом, а через год здесь же появилась школа-коммуна.

— Сколько детей жило в коммуне и детском доме установить трудно, для этого нужно время и умение работать с архивными документами, — делится Серик Маулимбергенович. — Воспитанники подрастали и уезжали в соседние села, многие уезжали на фабрично-заводское обучение в Орск Новотроицк , в Казахстан и в другие места. Поэтому установить, сколько детей этих заведений, которые своей малой Родиной считали село Жанаталап, ушло на фронт, очень сложно.

Москва, В 1941 году в Жанаталап переехал эвакуированный во время войны Смоленский Дорогобужеский детский дом. Его воспитанники подрастали и уходили в армию. В документах, похоронках указано, что они призваны из села Жанаталап, хотя местом рождения значатся Брянская область Ленинград и т. д. Всё это осложняло поиски.

Кто чем мог Большая часть работы по восстановлению фамилий для будущего мемориала началась два года назад, когда уже точно стало ясно, что памятнику быть.

— Нам помог Беляевский сельсовет, идею появления мемориала поддержали депутаты и выделили основную часть денег на его изготовление, — говорит Марсель Дияров. — Но мы в селе решили, что тоже не останемся в стороне. Я считаю, что ничего не может стать своим, пока ты в это не вложишь что-то своё. Поэтому мы решили собрать часть денег на изготовление мемориала.

Эскиз памятника разрабатывали в Оренбурге , полностью мемориал обошёлся бюджету сельсовета в 250 000 рублей. Около 20 тысяч собрали жители села Жанаталап. Многие не остановились на финансовой помощи.

— Когда встал вопрос об установке и благоустройстве территории вокруг, сразу же откликнулись неравнодушные люди, — рассказывает глава Беляевского сельсовета Юрий Злубко. — Предприниматели помогли убрать мусор и привести в порядок площадку, помогли заасфальтировать территорию, местные жители посадили цветы, специально, чтобы их поливать, недалеко пробурили скважину. Никто не остался в стороне от доброго дела.

Мемориал установили в школьном дворе. В селе нет клуба, поэтому именно школа стала центром культурной жизни. Теперь сюда с цветами приезжают молодожёны.

Накануне открытия мемориала удалось установить ещё три фамилии земляков, погибших на фронте. Плиту срочным образом сняли с постамента и отвезли в Оренбург, чтобы нанести на неё имена героев. В итоге сейчас на мемориале увековечены 223 жителя села Жанаталап. Есть и свободное место для тех, кто пока остался в тени истории. Поиски продолжаются.