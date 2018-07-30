Сам такой: как предпринимателю провести сравнительный анализ бизнеса

Перед тем, как приступить к исполнению новой задачи, проведите исследование и анализ рынка. Изучите прошлогодние тренды и предыдущий опыт работы своих заказчиков, тогда вы сможете предложить самые актуальные решения.

Вас должно интересовать все: технологии, маркетинговые идеи, исследования. Поиск этой информации похож на «рыбалку с сетью»: забираем из нее все, исключая мусор и водоросли. Наибольшую пользу приносят аналитические статьи, в которых профессионалы рассказывают о своем опыте. Чтобы найти такие материалы, добавляйте к названию интересующей вас отрасли (например, retail banking или b2b, omnichannel) ключевые слова: trends, guidelines, whitepaper и т.п.

Важно проводить исследования: опросы клиентов, интервью с руководителями (запросы: study и research). Их выводы не всегда стоит распространять на российский рынок, но их полезно учитывать. Кроме того, вам помогут практические руководства (guidelines), которые дают более глубокое понимание процессов и технологий. В случаях из практик (case studies и best practices), вы узнаете, как тренды реализуются в реальной жизни и, возможно, увидите в них источники для вдохновения. Обращайте внимание на рекламные брошюры. Обычно в них приводят аналитику, подчеркивающую актуальность проблемы, затем предлагают ее решение в виде конкретной технологии.

Боритесь с соблазном сохранять и описывать каждую найденную статью. Обычно мы быстро понимаем, стоит ли читать дальше. Бесполезно читать расплывчатые статьи без статистики, диаграмм и графиков. Чаще всего, это пресс-релизы или посты в блогах консультантов. Если какой-то вопрос затронут в нескольких статьях — это явный признак того, что на него стоит обратить внимание и включить в отчет. Все полезное нужно описывать, тегировать, группировать и сохранять. Когда обрабатываете результаты поиска по широкой теме, составляйте из всех материалов единую картину.

Поиск информации на узкую тему

Иногда для конкретного проекта нужны материалы по узкой теме. Используйте их для поиска оригинальных решений, составления пресейлов (комплекса предпродажных мероприятий) или превью будущего дизайна (мудборды).

Искать информацию по узким запросам труднее. У экзотической темы может не быть аналитических обзоров, исследований и примеров best practices. А если они есть, то их мало и они копируют друг друга. Сравнивая с рыбалкой: теперь нам надо добыть редкую рыбу, и ловля сетью не всегда приносит результаты — рыба может оказаться глубоководной или не плавать там, где мы ее ищем. Часто бывает сложно правильно подобрать сам поисковый запрос. Неверное слово может увести в другую сторону.

Второй полезный инструмент — это поиск по связанным картинкам в Google и Pinterest. Перебирая их, находите материалы, которые сложно было бы найти по исходному запросу. Этот метод работает, если вы представляете, что хотели увидеть: например, определенные иллюстрации или диаграммы. Если область поиска оказывается слишком узкой, ее стоит расширить.

Все найденные статьи кратко описывайте и ставьте теги. В этом случае обработка проходит проще, чем с анализом материалов по широкой теме. Ищите яркие и необычные решения, которые могут стать источником для вдохновения. Либо те материалы, которые дают наиболее полный и конкретный ответ на интересующий вопрос.

Организационные моменты

Много сил требует перевод и описание аналитических статей. Каждую надо прочитать, оценить важность и критичность, законспектировать и проставить теги. В среднем на обработку одной статьи тратится не менее получаса. Написание аналитического отчета занимает от 6 до 20 часов.

В целом, минимально возможная нагрузка на группу, которая обеспечивает поступление знаний в компанию — это 40 часов на поиск и первичную обработку и 20-30 часов на анализ и формирование. Вопрос заключается в том, откуда взять это время. Вы можете поручить задачу поиска внутреннему специалисту, нанять внештатного сотрудника или отдать задачу на аутсорс.

У каждого подхода есть плюсы и минусы. Внутренний специалист лучше разбирается в потребностях и специфике работы компании, ему проще передавать знания. При этом его нужно разгрузить от части рабочих задач, а при авралах на основном проекте поиск рискует быть заброшенным.

Внештатных сотрудников дольше вводить в курс дела и объяснять потребности компании, а качество работы приходится тщательно контролировать — по крайней мере, первое время. Но подобный подход избавляет сотрудников от необходимости самостоятельно подбирать материалы и экономит их силы.

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