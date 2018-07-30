Российские хакеры якобы атаковали лабораторию, изучающую яд Скрипалей

Швейцарская лаборатория Spiez, специализирующаяся на предотвращении химической, биологической и атомной войны, была атакована киберпреступниками. Предположительно, за этой атакой стоят «работающие на правительство России хакеры».

Зарубежные источники полагают, что целевая кибератака связана с тем, что именно эта лаборатория расследует дело об отравлении Скрипалей в Великобритании

Согласно швейцарской газете Sonntags Blick, лаборатория Spiez анализировала нервно-паралитическое отравляющее вещество, которым были поражены Скрипаль и его дочь.

Ответственность за атаку возлагают на киберпреступную группу Sandworm, которая, как считают некоторые, связана с Кремлем. Сообщается, что киберпреступники разослали документ Word, используя поддельный адрес электронной почты.

Этот документ якобы содержал инструкции, касающиеся предстоящей конференции по химическому оружию. Таким образом, злоумышленники атаковали экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

«Кто-то явно пытался замаскироваться под лабораторию Spiez. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ поддельный и его следует опасаться», — прокомментировал ситуацию представитель Министерства гражданской обороны Швейцарии Курт Мюнгер.

«Сама лаборатория не зафиксировала никакой утечки данных».

Согласно информации на официальном сайте, 99 сотрудников Spiez консультируют национальные власти и международные организации по части соглашений о контроле над вооружениями. Лаборатория также «участвует в международных миссиях, связанных с контролем вооружений и охраной окружающей среды».