Путин подписал закон о создании апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции

Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Кемерово и Владивостоке. Автором законопроекта выступил Верховный суд. Теперь апелляционные и кассационные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, где разбиралось дело первой инстанции. Будет создано пять апелляционных судов: в Москве Сочи , Нижнем Новгороде и Новосибирске . А также девять кассационных — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове Пятигорске , Самарае, Челябинске

Кроме того, предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа увеличен с 70 до 76 лет, а также введены обязательные аудиопротоколы заседаний в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций.