Ещё
Путин подписал закон о создании апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о создании апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции 

Ведомости 1 час назад
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Автором законопроекта выступил Верховный суд. Теперь апелляционные и кассационные жалобы больше не будут рассматриваться в том же суде, где разбиралось дело первой инстанции. Будет создано пять апелляционных судов: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске. А также девять кассационных — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Пятигорске, Самарае, Челябинске, Кемерово и Владивостоке.
Кроме того, предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа увеличен с 70 до 76 лет, а также введены обязательные аудиопротоколы заседаний в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что главу коллегии по гражданским делам Василия Нечаева должны были отправить в отставку в августе 2018 года из-за достижения предельного возраста в 70 лет. Теперь конкурс на эту должность закрыт.
Ведомости: последние новости
Сбербанк объявил конкурс на создание пишущего стихи алгоритма Руководитель ФСИН призвал не спешить с реформой ведомства ВЭБ и мэрия Грозного опробуют технологию блокчейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле302
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста330
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости19
Украина проиграла России в ВТО50
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение