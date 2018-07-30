Запутавшегося в железной веревке аиста спасли в Подмосковье

Операцию по спасению аиста, который получил травму лапы из-за железной веревки и не мог вылететь из гнезда, провели сотрудники Мособлпожспаса в Можайском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Необычную спасательную операцию провели на минувшей неделе спасатели поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления «Мособлпожспас». Так, 28 июля на единый номер экстренных служб «Системы 112» Московской области поступило сообщение от жителя Можайского городского округа. Мужчина сообщал, что в дер. Тетерино аист не может взлететь из гнезда, которое располагается на водонапорной башне. К месту происшествия была отправлена дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №1 в составе: Максима Белькова, Ирины Черной, Игоря Леонтьева Александра Мельничука », — говорится в сообщении.

Как уточняется, спасатели осмотрели водонапорную башню, где находилось гнездо. Однако из-за высокого расположения башни подобраться к пострадавшей птице оказалось невозможно без привлечения специальной техники. В помощь прибыли сотрудники 61 пожарно-спасательной части ФГКУ «19 ОФПС по Московской области», которые предоставили тридцатиметровую автомобильную лестницу.

«Птица сидела в гнезде, ее лапу перетянула жесткая веревка, и как следствие — ограничение в действиях. Судя по травме и измученному виду, эта беда случилась с ней давно. Местные жители рассказали, что в этом гнезде живут четыре аиста, трое из которых здоровые и крепкие птицы. Из-за сильной травмы ноги и истощенного состояния оставлять раненую птицу было нельзя. Спасатели отвезли аиста в ветеринарную клинику, где ему ампутировали поврежденную конечность. Ирина Черная решила забрать его домой и ухаживать до тех пор, пока птица полностью восстановится и наберется сил», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что супруг спасателя во дворе дома соорудил для аиста просторную клетку, где птица получает лечение и правильное питание. «Со слов Ирины Михайловны, им приходится ловить для аиста лягушек и улиток, чтобы он быстрее окреп. Чувствует опекаемый себя удовлетворительно, прошло не так много времени после операции, а он уже проявляет характер, пытается взлететь. Уже через несколько дней Ирина с мужем планируют отправить своего окрепшего подопечного в родное гнездо к своим собратьям», — резюмировали в пресс-службе.