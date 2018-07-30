Эксперт рассказал, откуда в водоёмах Нижегородской области возникли медузы

— Что творится? Где было холодно теперь жара, где было жарко — похолодало. Водоёмы краснеют, медузы в озере, обвалы… Ужас, — написала Анастасия Валтухова.

— Мне кажется, что при такой концентрации химических веществ как там, там уже самозарождение жизни началось, которая успела доэволюционировать до медуз, — предположила Ольга Портяная.

Среди пользователей оказались и сведущие люди.

— Медуза Краспедакуста представляет собой пресноводный организм, большую часть жизни проводя в виде полипа и никак не проявляя себя, — написал Андрей Кузнецов . — Повышение температуры вызывает у Краспедакусты превращение в медузообразную стадию, которую мы видим.

Эксперт, к которому мы обратились, успокоил жителей Нижегородской области . Сказал, что медузы — это нормальное явление и они безопасны для человека.

— Медузы — это подвижная форма полипа, — объяснил известный эколог, руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов . — В эту форму они переходят при высокой температуре воды. Стоит устойчивая жара, водоёмы прогрелись и там, где этот полип есть, и вода прогрелась достаточно, он может перейти в подвижную форму медузы. Никто не проводил тотальное исследование всех водоёмов в Нижегородской области на тему, есть там эти полипики или нет. Они появились точно не из-за химии. Это вполне нормальная форма существования этих животных. Есть же пресноводные медузы.

На вопрос о том, почему раньше многие люди не знали о существовании медуз в водоёмах, эксперт ответил, что раньше, видимо, эти водоёмы не прогревались до нужной температуры. Или просто люди не обращали внимания.

— На водоёмах в Правдинске , теперь это Балахна , мы ловили медуз ещё 15 лет назад, — сказал эксперт. — Они там реально есть и вообще в Нижегородской области существуют медузы.

— В последние годы среднесуточная температура растёт и всё чаще водоёмы прогреваются сильно, — объяснил причину возникновения медуз в водоёмах региона Асхат Каюмов. — Вот и наступил тот момент, когда полипы стали переходить в форму медуз. Это вполне нормально и ничего страшного тут нет, медузы неопасны для людей — мы же не в тропиках. Они на нас не охотятся и совершенно безопасны, в моём понимании. Они очень быстро исчезнут — как только станет попрохладнее останутся лишь полипы. Зато мы теперь обладаем знаниями о реальном гарантированном распространении медуз в Нижегородской области. А для людей — они живут отдельно и никому не мешают.

Ранее этот же эколог объяснил, как болото в Арзамасском районе резко стало кроваво-красного цвета, чем удивило нижегородцев.