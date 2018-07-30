В Можайске спасли аиста, запутавшегося в веревке

Жесткая веревка перетянула лапу аисту в гнезде в Можайском городском округе, спасатели с помощью спецтехники освободили птицу и отвезли в ветеринарную клинику, передает РИАМО

28 июля в систему-112 поступило сообщение от жителя Можайского городского округа. Мужчина сообщил, что в деревне Тетерино аист не может взлететь из гнезда, которое располагается на водонапорной башне. К месту происшествия была отправлена дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда N1.

"По прибытию спасатели осмотрели водонапорную башню, где находилось гнездо. Из-за ее высокого расположения подобраться к пострадавшей птице оказалось невозможно без привлечения спецтехники. В помощь прибыли сотрудники 61 пожарно-спасательной части ФГКУ «19 ОФПС по Московской области », которые предоставили 30-метровую автомобильную лестницу. По ней спасатели смогли подобраться к пострадавшему аисту и рассмотреть, что случилось. Птица сидела в гнезде, ее лапу перетянула жесткая веревка", — говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Местные жители рассказали, что в этом гнезде живут четыре аиста, трое из которых здоровые и крепкие птицы. Из-за сильной травмы ноги и истощенного состояния оставлять раненую птицу было нельзя. Спасатели отвезли аиста в ветеринарную клинику, где ему ампутировали поврежденную конечность.

Член поисково-спасательного отряда N1 Ирина Черная решила забрать его домой и ухаживать до тех пор, пока птица полностью не восстановится и наберется сил. Ее супруг во дворе дома соорудил для аиста просторную клетку, где птицу лечат и кормят. Со слов Черной, им приходится ловить для аиста лягушек и улиток, чтобы он быстрее окреп. Чувствует птица себя удовлетворительно. Уже через несколько дней планируется отправить аиста в родное гнездо к своим собратьям.