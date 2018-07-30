Спасатели в деревне Тетерино освободили запутавшегося в веревке аиста

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Подмосковные спасатели в деревне Тетерино помогли пострадавшему аисту, чья нога запуталась в жесткой веревке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (Мособлпожспас).

"Житель Можайского городского округа сообщил, что в деревне Тетерино аист не может взлететь из расположенного на водонапорной башне гнезда. Чтобы подобраться к птице, прибывшим на место спасателям пришлось вызывать пожарных с 30-метровой автомобильной лестницей", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нога птицы запуталась в жесткой веревке. «Судя по травме и измученному виду, эта беда случилась с ней давно. Местные жители рассказали, что в этом гнезде живут четыре аиста, трое из которых здоровые и крепкие птицы. Из-за сильной травмы ноги и истощенного состояния оставлять раненую птицу было нельзя. Спасатели отвезли аиста в ветеринарную клинику, где ему ампутировали поврежденную конечность», — сказал сотрудник пресс-службы.

Сотрудница поисково-спасательного отряда №1 Ирина Черная забрала птицу домой для того, чтобы обеспечить ей должный уход. «Супруг Ирины во дворе дома соорудил для аиста просторную клетку, где птица получает лечение и правильное питание. Уже через несколько дней Ирина с мужем планируют отправить своего окрепшего подопечного в родное гнездо к своим собратьям», — отметил представитель Мособлпожспаса.