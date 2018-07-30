Путин подписал закон о создании в Челябинске кассационного суда

Сегодня, 30 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о создании в Челябинске кассационного суда общей юрисдикции. Он призван повысить эффективность правосудия.

Деятельность этих судов не будет осуществляться в том же субъекте РФ

Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Кемерово, Законом предусматривается создание девяти кассационных судов: в Саратове Владивостоке и Челябинске.

— Деятельность этих судов не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции, что обеспечит их независимость и самостоятельность, — прокомментировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

Коллегии кассационного суда будут рассматривать дела по кассационным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты районных судов и мировых судей, судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, областного суда. В их компетенцию также будет входить рассмотрение дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, создается пять апелляционных судов общей юрисдикции, они будут находиться в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи , Нижнем Новгороде и Новосибирске

Председатели кассационного и апелляционного судов общей юрисдикции будут назначаться на должность президентом на шесть лет по представлению председателя Верховного суда и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Они могут быть переназначены по истечении срока полномочий, но не более двух раз подряд. Предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности увеличивается с 70 до 76 лет.