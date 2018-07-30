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Видео садистского убийства летучей мыши шокировало Сеть. Его выложил будущий полицейский с Украины
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Видео садистского убийства летучей мыши шокировало Сеть. Его выложил будущий полицейский с Украины 

360tv.ru 1 час назад
В Харькове студент Университета внутренних дел (ХНУВД) жестоко убил летучую мышь и выложил видео в Instagram. Садист сначала спрашивал у зрителей, как помочь животному, а затем раздавил кожана ногой.
«Что делать с крохой, ребят, посоветуйте? Она бедняжка лежит и пищит, маленькая», — обращается автор видео к своим подписчикам. При этом он трогает лежащую на полу летучую мышь.
Вскоре ему удается поймать рукокрылое. Харьковчанин держит животное при помощи картонки и показывает его зубы. Натешившись вволю, парень положил зверька в картонный ящик, который назвал «новым домом». Однако через некоторое время мышь снова оказывается на полу.
«Придумал, как ей помочь», — заявляет парень и давит жертву ногой. После этого автор записи показал следы крови убитого животного.
Харьковчане начали кампанию за исключение садиста из университета. Они считают, что садист и живодер не имеет права работать в правоохранительных органах.
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