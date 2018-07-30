Неопознанный объект. Большую металлическую чашу нашли строители на месте ремонта сквера на ул. Чернышевского

Необычную находку обнаружили рядом с Центром дополнительного образования на ул. Чернышевского, 73. Сейчас там ведутся ремонтные работы по проекту «Городская среда».

Строители обнаружили огромный металлический предмет, похожий на колокол, проводя земляные работы. Внутри чаши оказалось неизвестное сухое вещество светлого цвета. По словам руководства ЦДО, сегодня на место выезжали представители Вологодского музея-заповедника и заключили — это предмет не несет исторической ценности.

Пока не известно, куда переместят эту находку. По словам представителей Департамента городского хозяйства, это самый большой предмет, которые когда-либо находили во время ремонтных работ.

Обращаясь к истории этого здания известно, что в 1910 году здесь учредили школу ремесленных учеников им. Д. С. Пермякова, а с 1917 года ее переименовали в ремесленное училище. Через три года его преобразовали в школу по сельскохозяйственному машиностроению, в профессионально техническую школу и школу ФЗУ завода «Северный Коммунар». А в 41-м году ФЗУ завода «Северный Коммунар» реорганизуется в ремесленное училище № 5 на базе этого завода.

Во время войны учащиеся вместе с рабочими точили детали к минам и миномётам, ковали оси к повозкам, делали волокуши для вывоза раненых с поля боя, изготавливали взрыватели и финские ножи. В послевоенные годы РУ №5 занималось подготовкой кадров для завода «Северный коммунар» и для судов Сухонского речного пароходства.