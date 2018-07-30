В Войковском глава управы Лариса Осипова провела обход территории района

В прошедшую субботу, 28 июля, глава управы Войковского района Лариса Осипова совершила очередной обход территории района вместе с жителями. На этот раз участники встретились в районе ЖК «Невский парк» и обсудили замечания, касающиеся дворовых территорий на близлежащих улицах.

«В процессе обхода территории района выявлены замечания и недочеты, которые будут устранены в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении на странице главы управы в соцсети Facebook.

Напомним, обходы территорий вместе с жителями руководство района проводит еженедельно по субботам. Присоединиться к ним могут все желающие. (ео)