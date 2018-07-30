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В Войковском глава управы Лариса Осипова провела обход территории района
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В Войковском глава управы Лариса Осипова провела обход территории района 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В прошедшую субботу, 28 июля, глава управы Войковского района Лариса Осипова совершила очередной обход территории района вместе с жителями. На этот раз участники встретились в районе ЖК «Невский парк» и обсудили замечания, касающиеся дворовых территорий на близлежащих улицах.
«В процессе обхода территории района выявлены замечания и недочеты, которые будут устранены в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении на странице главы управы в соцсети Facebook.
Напомним, обходы территорий вместе с жителями руководство района проводит еженедельно по субботам. Присоединиться к ним могут все желающие. (ео)
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