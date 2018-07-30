О чем говорили на Лесном форуме в Барнауле?

В прошлом номере вы писали о Лесном форуме, который проходил в Барнауле . А нет ли опасений, что там обсуждались и вопросы, как ещё больше «урвать» от многострадального русского леса?

Опасения читателя разделяет и известный в Алтайском крае эколог Алексей Грибков . Он считает, что несмотря на закреплённый законом приоритет сохранения естест— венных лесных экосистем, практика лесопользования зачастую сводится к использованию лесов в качестве «месторождений» древесины. «Этот перекос особенно очевиден на Алтае , где существуют уникальные по своим полезным свойствам леса — ленточные боры в Алтайском крае, орехово-промысловые зоны в Рес— публике Алтай », — замечает Грибков. Эксперт подчеркнул, что существующие нормативы использования защитных лесов вступают в явное противоречие с основополагающими принципами лесного и природоохранного законодательства. Так, возраст рубки сосны в ленточных борах был необоснованно снижен в 2008 году со 121 до 101 года. «Но прозвучавшие на форуме предложения лесозаготовителей вызывают ещё большую тревогу: президент союза организаций лесной отрасли „Алтайлес“ Михаил Ключников предлагает снизить возраст рубки в ленточных борах до 81 года.

Лесозаготовители из Турочакского района Республики Алтай предлагают строить дороги к ещё ненарушенным участкам кедровых лесов. Чем это чревато для жителей Алтая? Вырубленные верховья горных рек — это масштабные наводнения. Расстроенные рубками ленточные боры — это разрушительные ветра. Уничтоженные леса на землях сельхозназначения — это эрозия почв и потеря урожайности», — предупреждает эколог.