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В сети показали «кучу сокровищ» со дна Москвы-реки
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В сети показали «кучу сокровищ» со дна Москвы-реки 

Мослента 1 час назад
Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фотографию находок, поднятых со дна Москвы-реки. Среди найденных вещей оказалось множество солнцезащитных очков, несколько смартфонов, фото— и видеокамер, монопод, столовый нож, а также штопор.
«На дне Москва-реки можно найти кучу сокровищ», — пишет канал.
В сентябре прошлого года водолазы нашли на дне главной столичной реки схрон оружия. В нем были обнаружены ружье, сигнальный, самодельный и пневматический пистолеты, пистолет ТТ, револьвер, различные патроны, а также два ножа и мобильный телефон.
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