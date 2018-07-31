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Руденя: Верхневолжье должно быть готово к отопительному сезону 15 сентября
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Руденя: Верхневолжье должно быть готово к отопительному сезону 15 сентября 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТВЕРЬ, 31 июл — РИА Новости. Подготовка ЖКХ Верхневолжья к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов должна быть завершена к 15 сентября, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства.
В настоящее время готовность муниципальных образований области к осенне-зимнему периоду составляет 64%. Готовность объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта — от 69% до 98%.
"В прошлом году нам удалось существенно увеличить количество актов и паспортов готовности муниципальных образований, полученных в установленные сроки — до 74% по сравнению с 44,5% в 2016 году. Своевременная подготовка к отопительному периоду должна стать устойчивым трендом. Все ремонтные и регламентные работы должны быть выполнены в срок и в полном объёме", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.
Глава региона подчеркнул, что руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за подготовку территорий к отопительному сезону.
В пресс-службе напомнили, что в мае 2018 года было принято постановление правительства Тверской области, которое регламентирует ход работ в данной сфере. На капремонт объектов теплоснабжения из регионального бюджета направлено более 75,8 миллиона рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 миллиона рублей.
В муниципалитетах идёт реконструкция и строительство объектов ТЭК. В частности, в Рамешках реконструируется котельная, в селе Кушалино Рамешковского района, деревне Фабрика Максатихинского района, поселке Костюшино Андреапольского района строятся новые котельные, в деревне Ручьи Конаковского района реализуется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения. Запланировано строительство теплогенераторной для детского сада в селе Медное Калининского района. Кроме того, будет проведён ремонт четырёх котельных в Западнодвинском, Лесном, Максатихинском районах и теплосетей в разных муниципалитетах. Уже заключено 11 муниципальных контрактов на проведение этих работ, по остальным объектам завершаются конкурсные процедуры.
Всего в составе фондов ЖКХ Тверской области — более 1900 километров тепловых, 6000 километров водопроводных и 2500 километров канализационных сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников.
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