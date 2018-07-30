Полицейские п. Пыщуг Костромской области вернули домой 79-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу

Вечером 28 июля в полицию обратились родственники не вернувшейся из лесу пожилой женщины, ушедшей за грибами.

На розыск бабушки отправились сотрудники отдела полиции № 8 МО МВД России «Вохомский». Значительно осложняло спасательную операцию отсутствие средств связи у заблудившейся. Стражи порядка более 12 часов прочёсывали лесной массив, постепенно расширяя зону поиска. Утром 29 июля прапорщик полиции Иван Козлов обнаружил женщину в 6 км от поселка Пыщуг . Как выяснилось, ночь пенсионерка провела в лесу, где оборудовала себе ночлег, питалась взятыми с собой продуктами, а также найденными ягодами. После осмотра медиков ее отпустили домой: она была уставшая, но невредимая.

Сама любительница «тихой охоты» и ее родственники от всей души поблагодарили полицейских за неравнодушие и оперативность в поисках.