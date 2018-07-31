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В Смоленской области открылся первый «Всероссийский день льняного поля»
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В Смоленской области открылся первый «Всероссийский день льняного поля» 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Тверская неделя
ДЕРЕВНЯ ПРОВЕРЖЕНКА /Смоленская область/, 31 июля. / ТАСС/. Первый «Всероссийский день льняного поля» открылся во вторник в Смоленской области. В мероприятии принимают участие представители более 20 льносеющих регионов России.
"Для Министерства промышленности и торговли РФ это одно из знаковых событий на повестке дня, учитывая, что совместно с Министерством сельского хозяйства РФ мы работаем над стратегическим документом в части развития льняного комплекса в России. Это задача, которую поставил нам президент и правительство РФ, поэтому для нас является актуальным участие в первом «Всероссийском дне льняного поля», — сказал на церемонии открытия первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
По словам первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, «День льняного поля» проводится впервые в современной России. «Сегодняшнее мероприятие на смоленской земле по сути надо считать историческим, потому что, выполняя поручение руководства страны, совместная рабочая группа Минсельхоза и Минпромторга РФ в течение года очень детально анализировала состояние отрасли и мы с вами по сути дела уже имеем проект дорожной карты, по которому будет идти возрождение [отрасли]», — сказал он.
"Сегодня мы рады приветствовать наших белорусских коллег — машиностроителей, которые представили свою технику. Она будет принимать участие в модернизации отрасли и мы уверены, что вместе с российским перечнем сельхозтехники мы сделаем главное — должна состоятся модернизация отрасли", — добавил Хатуов.
О выставке
В мероприятии принимают участие 23 льносеющих региона. На открытой площадке в Починковском районе Смоленской области представлена экспозиция современных агротехнологий, которая продемонстрирует в полевых условиях передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства.
На специализированных площадках представлены новейшие достижения сельскохозяйственного машиностроения: комплексы машин на всех этапах производства льна-долгунца. В выставке принимают участие более 50 компаний, которые представили более 100 образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники. В частности, французский холдинг DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT, крупнейшие российские заводы АО «Евротехника», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“, а также заводы Республики Беларусь — ОАО „Электромеханический завод“, ОАО „Щучинский ремонтный завод“, ОАО „БобруйскАгроМаш“ и другие.
В рамках мероприятия 31 июля пройдет стратегическая сессия „Стратегия развития льняного комплекса России“.
В мероприятии принимают участие научные селекционные центры России и Республики Беларусь, семеноводческие хозяйства, филиалы федеральных структур в сфере растениеводства, образовательные учреждения высшего и среднего профиля, ведущие сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, представители передовых компаний, занимающихся защитой растений в РФ и другие.
По данным пресс-службы администрации Смоленской области, в прошлом году регион занял второе место в России по валовому сбору льноволокна, а также первое место в Центральном федеральном округе по размеру посевных площадей льна-долгунца. Планируется, что к 2020 году посевы льна в регионе будут увеличены в четыре раза и составят 20 тыс. га.
Мероприятие организовано администрацией Смоленской области при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности России.
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