Лекция: Плыви и побеждай

Давно мечтаете научиться плавать или уже умеете, но хотите улучшить свою технику?

Научиться плаванию и поставить технику можно в любом возрасте! Об этом говорят наши опытные тренеры и выпускники.

Если вы хотите получить мотивацию, чтобы достичь цели — мы расскажем и покажем как это сделать!

А вот и главные составляющие для этого:

профессиональный тренер, который обучит вас по методике Total Immersion для более легкого и правильного скольжения кролем. Кстати, тренер тоже находится в воде, и все элементы плавания вы отрабатываете вместе с ним!

Дружная команда. Занятия проходят в группе по 6-7 человек на одной дорожке.

План тренировок — 3 раза в неделю. Обучение рассчитано таким образом, что на каждой тренировке будут отрабатываться отдельные элементы плавания. Из-за частоты тренировок, навык приобретается быстрее!

Срок. Наш курс рассчитан на 4 недели, то есть уже совсем скоро вы будете обладать новым навыком!

Цель! Это то, ради чего вы будете с удовольствием приходить на тренировки! А цель в нашей школе — проплыть 1 км кролем!

Приходите на презентацию программы 2 августа в 19:30 в SILA VOLI в штабе I Love Supersport на первом этаже.

Обучение начнется с 6 августа в бассейне Университетский по адресу Коминтерна 14-а.

Выбирайте расписание и регистрируйтесь на сайте или по телефону +7 912 25 35 668 ПОПЛЫЛИ!

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.840552067866284,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

четверг, августа 2, 2018

Комментарий к дате:

19:30 Стоимость:

Бесплатно

Ссылка на регистрацию:

http://ekb.iloveswimming.ru Количество просмотров: