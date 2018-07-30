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Лекция: Плыви и побеждай
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Лекция: Плыви и побеждай 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Давно мечтаете научиться плавать или уже умеете, но хотите улучшить свою технику?
Научиться плаванию и поставить технику можно в любом возрасте! Об этом говорят наши опытные тренеры и выпускники.
Если вы хотите получить мотивацию, чтобы достичь цели — мы расскажем и покажем как это сделать!
А вот и главные составляющие для этого:
профессиональный тренер, который обучит вас по методике Total Immersion для более легкого и правильного скольжения кролем. Кстати, тренер тоже находится в воде, и все элементы плавания вы отрабатываете вместе с ним!
Дружная команда. Занятия проходят в группе по 6-7 человек на одной дорожке.
План тренировок — 3 раза в неделю. Обучение рассчитано таким образом, что на каждой тренировке будут отрабатываться отдельные элементы плавания. Из-за частоты тренировок, навык приобретается быстрее!
Срок. Наш курс рассчитан на 4 недели, то есть уже совсем скоро вы будете обладать новым навыком!
Цель! Это то, ради чего вы будете с удовольствием приходить на тренировки! А цель в нашей школе — проплыть 1 км кролем!
Приходите на презентацию программы 2 августа в 19:30 в SILA VOLI в штабе I Love Supersport на первом этаже.
Обучение начнется с 6 августа в бассейне Университетский по адресу Коминтерна 14-а.
Выбирайте расписание и регистрируйтесь на сайте или по телефону +7 912 25 35 668  ПОПЛЫЛИ!
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.840552067866284,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
четверг, августа 2, 2018
Комментарий к дате:
19:30  Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
http://ekb.iloveswimming.ru  Количество просмотров:
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