Как выкроить косую бейку, если не хватает ткани

Вам потребуется:

Лоскут ткани размером 10х10 см (можно использовать и более маленькие остатки тканей); Линейка; Маркер для ткани или портновский мелок; Портновские ножницы; Приспособление для формирования косой бейки; Иголки и нитки для шитья; Швейная машина

Шаг 1 Разрежьте квадратный лоскуток точно по диагонали.

Шаг 2 Сложите две детали, совместив короткие срезы, как показано на фото. Сколите и стачайте.

Шаг 3 Разложите деталь плоско, шов разутюжьте.

Шаг 4 Разлинуйте деталь — начертите линии параллельно длинной стороне на расстоянии 4 см друг от друга (ширина бейки).

Шаг 5 Деталь сложите лицевой стороной внутрь, совместив короткие стороны с небольшим смещением так, чтобы вычерченные линии точно совпадали друг с другом.

Шаг 6 Сколите и стачайте.

Шаг 7 Шов разутюжьте.

Шаг 8 Начиная со смещённой стороны, точно по вычерченным линиям выкроите косую бейку.

Шаг 9 Сформируйте косую бейку с помощью специального устройства или при помощи портновской булавки.

Источник и фото: blog.colettehq.com