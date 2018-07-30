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Как выкроить косую бейку, если не хватает ткани
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Как выкроить косую бейку, если не хватает ткани 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
Лоскут ткани размером 10х10 см (можно использовать и более маленькие остатки тканей); Линейка; Маркер для ткани или портновский мелок; Портновские ножницы; Приспособление для формирования косой бейки; Иголки и нитки для шитья; Швейная машина
Шаг 1  Разрежьте квадратный лоскуток точно по диагонали.
Шаг 2  Сложите две детали, совместив короткие срезы, как показано на фото. Сколите и стачайте.
Шаг 3  Разложите деталь плоско, шов разутюжьте.
Шаг 4  Разлинуйте деталь — начертите линии параллельно длинной стороне на расстоянии 4 см друг от друга (ширина бейки).
Шаг 5  Деталь сложите лицевой стороной внутрь, совместив короткие стороны с небольшим смещением так, чтобы вычерченные линии точно совпадали друг с другом.
Шаг 6  Сколите и стачайте.
Шаг 7  Шов разутюжьте.
Шаг 8  Начиная со смещённой стороны, точно по вычерченным линиям выкроите косую бейку.
Шаг 9  Сформируйте косую бейку с помощью специального устройства или при помощи портновской булавки.
Источник и фото: blog.colettehq.com
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