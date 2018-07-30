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Эксперты тщательно проверят ход строительства московского парка развлечений «Остров мечты»
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Эксперты тщательно проверят ход строительства московского парка развлечений «Остров мечты» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Эксперты центра экспертиз приступают к проверке хода строительства масштабного парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит качество работ на строительстве парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге города», — сказал председатель комитета Олег Антосенко.
На стройплощадке парка развлечений возведены монолитные конструкции подземного паркинга, ведутся работы в досугово-развлекательной и тематической зонах. Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных монолитных железобетонных конструкций досугово-развлекательной зоны, а также несущих металлических конструкций тематической зоны.
По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости, добавил Антосенко.
«Остров мечты» — строящийся тематический парк развлечений в Москве, в Нагатинской пойме. Его открытие запланировано на осень 2019 года. Это будет крупнейший крытый парк развлечений не только в России, но и в мире. Общая площадь участка застройки составляет около 100 гектаров, а площадь самого парка — 300 тысяч квадратных метров. Парк будет разделен на 10 тематических зон с 40 разнообразными развлечениями для взрослых и детей, из них 27 — аттракционы.
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