Эксперты тщательно проверят ход строительства московского парка развлечений «Остров мечты»

Эксперты центра экспертиз приступают к проверке хода строительства масштабного парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге Москвы , говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит качество работ на строительстве парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме на юге города», — сказал председатель комитета Олег Антосенко

На стройплощадке парка развлечений возведены монолитные конструкции подземного паркинга, ведутся работы в досугово-развлекательной и тематической зонах. Эксперты ЦЭИИС проверят качество выполненных монолитных железобетонных конструкций досугово-развлекательной зоны, а также несущих металлических конструкций тематической зоны.

По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости, добавил Антосенко.