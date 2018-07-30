На выборах губернатора установят системы видеонаблюдения? 

Слышал, что на предстоящих выборах губернатора впервые на участках установят системы видеонаблюдения. Неужели технику установят повсеместно? Это же дорогое удовольствие!
С досрочных выборов губернатора Алтайского края онлайн-трансляцию будут вести не абсолютно со всех, но с 741 избирательного участка. Также видеокамеры установят во всех 74 территориальных избирательных комиссиях региона. По словам руководителя информационного центра ГАС «Выборы» Юрия Сидорова, при принятии решения о том, на каком участке устанавливать видеокамеры, учитывали чис— ло зарегистрированных на его территории избирателей. «По предварительным подсчётам, на данных участках будут голосовать около 70% всех избирателей региона», — отметил он. Посмотреть онлайн-трансляцию в день голосования сможет любой желающий, в том числе живущий за пределами Алтайского края. Будет работать специализированный портал, также обеспечат хранение видеозаписей с участков и выдачу их при наличии обращений.