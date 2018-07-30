В Краснодаре планируют построить 26 км новых трамвайных линий

Новые трамвайные линии общей протяженностью около 26 км планируют построить в Краснодаре . Провести инженерные изыскания для оценки возможности создания четырех трамвайных веток поручил глава города Евгений Первышов , сообщает пресс-служба администрации города.

«Для Краснодара трамвай — градообразующий вид транспорта, и развивать его — стратегическая задача, учитывая нынешнюю загрузку наших дорог, — сказал мэр. — Сейчас нужно проработать перспективные маршруты, подготовить всю нужную документацию и проекты. Работа предстоит большая и сложная — в том числе, связанная с изъятием земельных участков. Но ее необходимо сделать».

По информации руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, рассматривается возможность строительства трамвайной линии в Восточно-Кругликовском микрорайоне, она пройдет от улицы Красных зорь — от улицы им. Достоевского, затем по улицам Российской, им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы, Героев-Разведчиков. Разворотное кольцо будет находиться на улице Домбайской, 8/1. Протяженность линии в двух направлениях составит 9,5 км, новой веткой в общей сложности регулярно смогут пользоваться около 100 тыс. жителей.

Также планируется продлить трамвайный путь по улице Московской от улицы Солнечной до улицы им. Петра Метальникова с разворотным кольцом около ТЦ «Магнит». В настоящее время получен проект планировки территории, готовится постановление о проведении публичных слушаний для закрепления этих изменений в Генеральном плане города.

Строительство еще одной трамвайной линии запланировано от улицы им. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей. Протяженность ветки составит 6,8 км, она пройдет по улице им. Мачуги от улицы Трамвайной, далее — по улицам Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом у ЖК «Мелодия». В результате создания линии возможность совершать поездки на трамвае получат до 150 тыс. жителей.

Помимо этого, готовится постановление о разрешении подготовки документации по планировки территории для продолжения трамвайной линии по улице им. Е. Бершанской до аэропорта «Пашковский». Ее протяженность составит 4,5 км.

Задания по проработке маршрутов прохождения трамвайных линий в Восточно-Кругликовском микрорайоне и от улицы им. Мачуги до улицы им. Невкипелова и ЖК «Мелодия» на Гидрострое закреплены в постановлениях главы Краснодара № 2935 и № 2937 от 17 июля 2018 года. Документы определяют работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым собираются проложить трамвайные пути. Данные мероприятия необходимы для подготовки документации по планировке территории. Заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

«На начальном этапе мы планируем проанализировать, как должны пройти трамвайные пути, по каким конкретно участкам, какое они имеют функциональное назначение, кому принадлежат и как их в дальнейшем можно использовать для развития транспортной инфраструктуры, — пояснил Владимир Архипов . — Это необходимо, чтобы в дальнейшем получить возможность приступить к проектированию».

Проведение подготовительных этапов, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектов по строительству четырех трамвайных линий, выполнят в 2019-2020 годы. Приступить к строительству собираются в 2020-2021 гг.

«Важно и обновлять подвижной состав, и строить новые участки трамвайных линий. Этого не делалось уже минимум лет десять-пятнадцать. Полноценное развитие трамвая — наша стратегическая задача», — подчеркнул Первышов.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», ранее стало известно, что столица Кубани получит из краевого бюджета средства на покупку более 100 новых трамваев. Планируется, что на эти цели Краснодар в течение трех лет, начиная с 2019 года, будет получать ежегодно по 1 млрд рублей.

Кроме того, мэр города заявлял о возможно дополнительном федеральном финансировании приобретения новых трамваев.