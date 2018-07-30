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Многолетние растения были выбраны активными гражданами для клумб столицы
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Многолетние растения были выбраны активными гражданами для клумб столицы 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
В цветниках столицы вдвое увеличилась доля многолетних растений. Это решение было принято активными гражданами в феврале 2016 года. Прямо сейчас граждане могут лицезреть результат.
Большинство цветущих клумб радуют глаз жителей столицы. Для того чтобы поддерживать красоту столицы понадобилось много сил и времени. Раньше столичные цветники оформлялись в основном однолетними растениями, но их приходилось менять два раза в сезон — на весенний и летне-осенний период из-за особенностей цветения. В 2016 году на обсуждение в проекте «Активный гражданин» внесли вопрос по поводу увеличений доли многолетних растений. В голосовании приняли участие более 211 тысяч человек, большинство из которых (75,82%) единогласно поддержали идею заменить часть однолетних растений на многолетние.
В результате голосования активных граждан столицы в этом году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы подготовлено 350 тысяч многолетников — всего 150 различных видов и сортов растений. С каждым годом ассортимент увеличивается. В этом году появились такие интересные культуры, как кровохлебка, манжетка и полынь.
16 тысяч разнообразных цветов ждут своей очереди, чтобы украсить нашу столицу: синюха, герань, монарда, очиток, хосты, сибирский ирис, примула, гвоздика травянка и много видов колокольчиков нивяник. На август и сентябрь 2018 года Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосприрода» запланирована высадка многолетних растений на территории почти 3 тысячи кв.м.
В общей сложности к концу сентября более 365 тысяч многолетников будут высажены в цветники на улицах Москвы. Эти растения неприхотливы и устойчивы к морозам, а многие виды еще и устойчивы к засухам, есть и те, которые переносят избыточное увлажнение почвы. Такие особенности цветов позволят значительно сократить расход времени и средств по уходу за городскими клумбами.
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