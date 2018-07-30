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Черновик от 30.07.2018 16:12 (Светлана Казанцева)
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Черновик от 30.07.2018 16:12 (Светлана Казанцева) 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
С 1 августа 2018 года в Омской области открывается сезон охоты. Целый год, до 1 августа 2019 года, можно будет охотиться на лосей, кабанов и косуль, сообщают корреспонденты портала «ОмскЗдесь» со ссылкой на свои источники.
В министерстве природы региона завершён прием заявок для участия в жеребьёвке разрешений на охоту общедоступных охотничьих угодьях Омской области.
Отметим, для участия в жеребьёвке потупило 4201 заявка, из них одобрено 3953.
По данным ведомства, разрешён отстрел 106 косуль в возрасте до года, 64 самцов косули во время гона, 13 лосей до года и 48 особей старше одного года, а также 17 самцов в период гона.
Напомним, в Любинском районе был задержан браконьер, поохотившийся на двух косуль, не имея на то разрешения.
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