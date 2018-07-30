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На колокольню храма Димитрия Солунского в Хорошево-Мневниках установили колокола
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На колокольню храма Димитрия Солунского в Хорошево-Мневниках установили колокола 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На колокольню храма Димитрия Солунского, который строится на улице Берзарина, установили четыре колокола.
— Вес новых колоколов — 1200, 326, 150 и 86 кг. В ближайшее время рядом с ними будут подвешены и маленькие колокола со старой колокольни. Кроме того, в будущем планируется добавить еще один большой колокол — на 660 кг. В тот же день на колокольню был поднят и деревянный помост для звонарей, который последние несколько недель собирали наши мастера. Сразу после подъема помост был подвешен над полом, так как в помещении колокольни еще идут работы по заливке стяжки пола, — сообщили в пресс-службе храма.
Планируется, что новые колокола зазвонят в ближайший месяц, во время одной из служб. Напомним, что открыть храм планируют в сентябре, ко Дню города. (ео)
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