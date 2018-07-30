На колокольню храма Димитрия Солунского в Хорошево-Мневниках установили колокола

На колокольню храма Димитрия Солунского, который строится на улице Берзарина, установили четыре колокола.

— Вес новых колоколов — 1200, 326, 150 и 86 кг. В ближайшее время рядом с ними будут подвешены и маленькие колокола со старой колокольни. Кроме того, в будущем планируется добавить еще один большой колокол — на 660 кг. В тот же день на колокольню был поднят и деревянный помост для звонарей, который последние несколько недель собирали наши мастера. Сразу после подъема помост был подвешен над полом, так как в помещении колокольни еще идут работы по заливке стяжки пола, — сообщили в пресс-службе храма.

Планируется, что новые колокола зазвонят в ближайший месяц, во время одной из служб. Напомним, что открыть храм планируют в сентябре, ко Дню города. (ео)