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Путин подписал закон о механизме контроля за наличием полиса ОМС
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Путин подписал закон о механизме контроля за наличием полиса ОМС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.
Законом предусматривается введение ряда обязанностей. Так, гражданин, перешедший в категорию россиян, не подлежащих обязательному медстрахованию, должен будет сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию. Исключение составляют граждане, проходящие военную службу по призыву. О призванных на службу соответствующую информацию должны будут передавать военные комиссариаты.
Кроме того, устанавливается контроль за исполнением сотрудниками и военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, обязанности сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате.
Федеральный и территориальные фонды ОМС, в свою очередь, должны будут ежемесячно на основании предоставленных сведений о приостановлении и прекращении страхования обеспечивать отражение этих сведений. Закон также конкретизирует категории военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, которые не подлежат обязательному медицинскому страхованию, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в отношении этих категорий.
Кроме того, территориальные фонды ОМС наделяются полномочиями проведения проверки достоверности сведений персонифицированного учета о застрахованных лицах — их соответствия документам, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, а правительство РФ — полномочиями утверждения порядка и методики определения численности застрахованных лиц.
Законом также определяется дата, по состоянию на которую будет устанавливаться численность неработающего населения, — 1 января года, предшествующего очередному году.
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