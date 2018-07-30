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Лавров: для нового саммита «нормандского формата» нет условий
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Лавров: для нового саммита «нормандского формата» нет условий 

ТАСС 1 час назад
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 30 июля. /ТАСС/. Условий для проведения новой встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) на высшем уровне пока нет, поскольку не выполнены предыдущие договоренности лидеров. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств «нормандской четверки» о трех конкретных населенных пунтах [где должно быть осуществлено разведение вооружений] не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации «нормандского формата», — сказал он. — Не говоря уже о том, что в политической области такая элементарная вещь, как известная многим «формула Штайнмайера» не может быть положена на бумагу уже два с половиной года".
Лавров при этом добавил, что идея проведения саммита «четверки» высказывалась Францией и Германией во время его поездки в Берлин и Париж на прошлой неделе.
На встрече лидеров «нормандского формата» в Берлине в октябре 2016 года были достигнуты договоренности о разведении сил и техники сторон у населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская. В районе Станицы Луганской разведение не осуществлено до сих пор, поскольку Киев утверждает, что здесь не удается достигнуть устойчивого режима прекращения огня.
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