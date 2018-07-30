Лавров: для нового саммита «нормандского формата» нет условий

"Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств «нормандской четверки» о трех конкретных населенных пунтах [где должно быть осуществлено разведение вооружений] не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации «нормандского формата», — сказал он. — Не говоря уже о том, что в политической области такая элементарная вещь, как известная многим «формула Штайнмайера» не может быть положена на бумагу уже два с половиной года".

Лавров при этом добавил, что идея проведения саммита «четверки» высказывалась Францией и Германией во время его поездки в Берлин и Париж на прошлой неделе.

На встрече лидеров «нормандского формата» в Берлине в октябре 2016 года были достигнуты договоренности о разведении сил и техники сторон у населенных пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская. В районе Станицы Луганской разведение не осуществлено до сих пор, поскольку Киев утверждает, что здесь не удается достигнуть устойчивого режима прекращения огня.