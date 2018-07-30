Мастер-класс по гимнастике для участников «Московского долголетия» прошел на Алтуфьевском шоссе

Во дворе дома 74 по Алтуфьевскому шоссе прошел мастер-класс по гимнастике для участников проекта «Московское долголетие». Тренировку провел преподаватель Александр Дуняшев из РОО «Каратэ-До», сообщили в администрации территориального центра социального обслуживания «Бибирево».

-Участники мастер-класса получили заряд бодрости, порцию здоровья и хорошего настроения, — отметили в администрации ТЦСО. — После мастер-класса одна из участниц угостила всех вкусным пирогом.

Тренировка завершилась награждением самых активных участников проекта. В церемонии приняли участие директор центра соцобслуживания Валентина Ганжа и заместитель главы управы района Бибирево Елена Морина.