Воробьев отметил высокий уровень организации форума «Я — гражданин Подмосковья»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом регионального правительства в понедельник отметил высокий уровень организации Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья», который проходил в Егорьевске

«Из прошедших важных событий я бы отметил форум «Я — гражданин Подмосковья», хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие — членов правительства, представителей Общественной палаты , общественных организаций, лидеров общественного мнения», — сказал Воробьев.

По его словам, очень важно уделять внимание молодежи, вовлекать ее в решение существующих проблем.

«Все было организовано достойно, думаю, что такая практика будет дальше продолжаться», — отметил губернатор.

Образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» проходил с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене было организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.