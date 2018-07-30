Ещё
Воробьев отметил высокий уровень организации форума «Я — гражданин Подмосковья»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев отметил высокий уровень организации форума «Я — гражданин Подмосковья» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом регионального правительства в понедельник отметил высокий уровень организации Московского областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья», который проходил в Егорьевске.
«Из прошедших важных событий я бы отметил форум «Я — гражданин Подмосковья», хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие — членов правительства, представителей Общественной палаты, общественных организаций, лидеров общественного мнения», — сказал Воробьев.
По его словам, очень важно уделять внимание молодежи, вовлекать ее в решение существующих проблем.
«Все было организовано достойно, думаю, что такая практика будет дальше продолжаться», — отметил губернатор.
Образовательный форум «Я — гражданин Подмосковья» проходил с 9 по 29 июля в Подмосковье на базе отдыха «Любляна» в Егорьевске. В этом году мероприятие объединило порядка 10 тысяч молодых людей из 67 муниципалитетов. В каждой смене было организовано шесть образовательных направлений-кампусов: «АРТ-кластер», «Гражданская активность», Business Camp, «МЕДИАсфера», LIFEstyle, #ЯволонтерМО. Ребята совместно с наставниками разбирают различные кейсы, занимаются спортом, посещают практические семинары и лекции.
РИАМО: последние новости
Более 4 км наружного освещения планируют отремонтировать в Орехово‑Зуеве до конца сентября Плотину на озере Сенеж в Солнечногорске отремонтируют в текущем году Минэкологии Подмосковья возьмет под охрану места обитания гадюки в Талдоме
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости32
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле304
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве211
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста359
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
02:09
Умер Сергей Шеховцов
Общество Происшествия
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение